Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Kapazität 30.06.2026 13:19:42

Airbus-Aktie in Grün: SAS kauft A330neo zur Modernisierung der Flotte

Airbus-Aktie in Grün: SAS kauft A330neo zur Modernisierung der Flotte

Die skandinavischer Fluggesellschaft SAS hat bei Airbus im Rahmen ihrer Flottenerneuerung 18 Großraumflugzeuge des Modells A330-900 fest bestellt.

SAS will ihr internationales Streckennetz ausbauen. Die neuen Flugzeuge aus der A330neo-Familie ermöglichen der Airline mit Sitz in Stockholm, bestehende Strecken mit hoher Kapazität weltweit auszubauen und neue Strecken einzuführen, wie a href="/aktien/airbus-aktie" target="_blank" rel="noopener">Airbus mitteilte.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,66 Prozent höher bei 194,8 Euro.

DJG/sha/brb

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Bildquelle: Airbus

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