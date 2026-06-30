Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Kapazität
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30.06.2026 13:19:42
Airbus-Aktie in Grün: SAS kauft A330neo zur Modernisierung der Flotte
SAS will ihr internationales Streckennetz ausbauen. Die neuen Flugzeuge aus der A330neo-Familie ermöglichen der Airline mit Sitz in Stockholm, bestehende Strecken mit hoher Kapazität weltweit auszubauen und neue Strecken einzuführen, wie a href="/aktien/airbus-aktie" target="_blank" rel="noopener">Airbus mitteilte.Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,66 Prozent höher bei 194,8 Euro.
DJG/sha/brb
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus
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