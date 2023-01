Airbus-Aktie in Rot: Airbus lieferte 2022 wohl 663 Maschinen aus

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Branchenkreisen. Die Zahl muss aber noch intern überprüft werden und könnte sich daher bis zur Vorlage der offiziellen Airbus -Bilanz am 10. Januar verändern. Der europäische Flugzeugbauer hatte erst im Dezember sein Ziel von "rund 700" Auslieferungen aufgegeben und das mit Verwerfungen in der Lieferkette begründet. Zugleich hieß es, das Ergebnis werde nicht signifikant unter dieser Zielmarke liegen.

Die Airbus-Aktie verliert am Donnerstag via XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 115,08 Euro.

München (Reuters)