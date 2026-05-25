Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Auslieferung verzögert 25.05.2026 09:25:00

Airbus-Aktie legt dennoch zu: Qantas muss länger auf neue Jets warten

Airbus-Aktie legt dennoch zu: Qantas muss länger auf neue Jets warten

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten. So verzögern sich Auslieferung inzwischen um mehrere Monate.

Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways wird nun die ersten Maschinen der bestellten 12 angepassten Langstreckenflieger vom Typ A350 erst ab April 2027 erhalten, wie Airbus am Montag mitteilte. Qantas hatte mit einer Lieferung Ende 2026 gerechnet. Airbus sprach von Problemen in der Lieferkette, ohne konkreter zu werden. Qantas will mit den Fliegern der Europäer vor allem Non-Stop-Flüge auf der Ultra-Langstrecke zwischen Sydney und New York sowie London anbieten. Der zuletzt für Mitte 2027 geplante Start der Verbindungen könnte sich nun weiter verzögern. Vorher sind monatelange Testflüge üblich.

Die Airbus-Aktie zeigt sich via XETRA am Pfingstmontag dennoch mit einem Aufschlag von 2,57 Prozent auf 174,02 Euro.

/men/tih

TOULOUSE/SYDNEY (dpa-AFX)

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