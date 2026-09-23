Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Gateways 23.09.2026 14:19:40

Airbus-Aktie leichter: Konzern sichert sich langfristigen Cybersicherheitsvertrag mit dem französischen Militär

Airbus-Aktie leichter: Konzern sichert sich langfristigen Cybersicherheitsvertrag mit dem französischen Militär

Airbus hat einen Cybersicherheitsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren von den französischen Streitkräften erhalten.

Der europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass sein Cyber-Geschäftsbereich Cybersicherheits-Gateways für die Netzwerke des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten liefern werde. Die Gateways sollen den Austausch von Verschlusssachen ermöglichen, hieß es weiter.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent tiefer bei 193,20 Euro.

DJG/DJN/uxd/ cbr

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Bildquelle: Airbus Group

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