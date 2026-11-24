Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Transaktion
|
24.11.2026 15:45:39
Airbus-Aktie leichter: Konzern verkauft US-Spezialisten für Satellitenplattformen an Finanzinvestor Cerberus
Es sei eine Vereinbarung zum Erwerb von Airbus US Space & Defense unterzeichnet worden, teilte Cerberus am Dienstag in New York mit. Den Angaben zufolge fungiert die Plattform als kommerzieller Zulieferer von Raumfahrtzeugen und bietet Konstruktion, Fertigung, Integration, Prüfung und Startvorbereitung für Kunden aus den Bereichen Wirtschaft und nationale Sicherheit an. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen soll die Transaktion noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Weitere Details, etwa zum Kaufpreis, wurden nicht genannt.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 194,84 Euro.
/lew/mis
TOULOUSE/NEW YORK (dpa-AFX)
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