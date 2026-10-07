Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Bestellung 07.10.2026 12:49:44

Airbus-Aktie leichter: Rumänien ordert zwölf Militärhelikopter

Airbus-Aktie leichter: Rumänien ordert zwölf Militärhelikopter

Airbus hat eine Bestellung aus Rumänien über zwölf Mehrzweck-Militärhubschrauber des Typs Airbus H225M erhalten.

Wie Airbus mitteilte, unterzeichnete die rumänische Regierung einen Vertrag über die Beschaffung der Hubschrauber. Den genauen Wert des Auftrags gab das Unternehmen indes nicht bekannt.

Die Vereinbarung sei mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde DGA im Rahmen der "Security Action for Europe" geschlossen worden. Dies ist ein Instrument der Europäischen Union, das Mitgliedstaaten finanziell unterstützt, um deren Verteidigungsbereitschaft schneller zu erhöhen.

Die Airbus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent schwächer bei 186,76 Euro.

Von Mauro Orru

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Airbus-Aktie steigt: Auslieferungen und Neuaufträge halten die Dynamik

Bildquelle: Airbus

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