Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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07.10.2026 12:49:44
Airbus-Aktie leichter: Rumänien ordert zwölf Militärhelikopter
Wie Airbus mitteilte, unterzeichnete die rumänische Regierung einen Vertrag über die Beschaffung der Hubschrauber. Den genauen Wert des Auftrags gab das Unternehmen indes nicht bekannt.
Die Vereinbarung sei mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde DGA im Rahmen der "Security Action for Europe" geschlossen worden. Dies ist ein Instrument der Europäischen Union, das Mitgliedstaaten finanziell unterstützt, um deren Verteidigungsbereitschaft schneller zu erhöhen.Die Airbus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent schwächer bei 186,76 Euro.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus
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