Airbus-Aktie mit kleinem Minus: Airbus kündigt Errichtung eines Brandschutz-Zentrums in Bremen an - Hubschrauber-Aufträge

Der Bau der Anlage beginnt am Donnerstag (von 14.00 Uhr an) symbolisch mit einem Spatenstich, wie aus einer Mitteilung von Airbus hervorgeht. In dem Zentrum soll untersucht werden, wie Wasserstoff-Flugzeuge vor Bränden geschützt werden können. Airbus will bis 2035 ein wasserstoffbetriebenes Verkehrsflugzeug für Linienflüge einsetzen. An der Veranstaltung sollen Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und die Airbus-Technologiechefin Sabine Klauke teilnehmen.

Airbus erhält mehrere Hubschrauber-Aufträge

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat auf einer Branchenmesse in Kalifornien mehrere Hubschrauberaufträge von verschiedenen Kunden erhalten. Wie der Konzern mitteilte, unterzeichnete er auf der HAI Heli-Expo mit der Bristow Group einen Rahmenvertrag über bis zu 15 Hubschrauber des Typs H135, der zunächst fünf Festbestellungen und eine Option auf zehn weitere Maschinen umfasst. Die Auslieferung des ersten Hubschraubers ist für Oktober vorgesehen.

Darüber hinaus hat Niagara Helicopters, ein Tourismusunternehmen mit Sitz in Niagara Falls, sechs H130-Hubschrauber bestellt.

Am Tag zuvor hatte Airbus Hubschrauber-Aufträge vom saudi-arabischen Staatsfonds, der deutschen DRF Flugrettung sowie einem Betreiber von flugmedizinischen Diensten im US-Bundesstaat West Virginia bekannt gegeben.

Im XETRA-Handel verliert die Airbus-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,27 Prozent auf 153,34 Euro.

BREMEN (dpa-AFX)/TOULOUSE (Dow Jones)