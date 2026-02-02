Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursziel gesenkt
|
02.02.2026 09:33:00
Airbus-Aktie mit Verlusten: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"
Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.
/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET<
Auf XETRA geht es für die Airbus-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 191,36 Euro abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Dr_Flash / Shutterstock.com,Selfiy / Shutterstock.com
Analysen zu Airbus SE
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,74
|-0,20%