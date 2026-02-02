Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Kursziel gesenkt 02.02.2026 09:33:00

Airbus-Aktie mit Verlusten: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"

Airbus-Aktie mit Verlusten: Jefferies reduziert Bewertung auf "Hold"

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt.

Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET<

Auf XETRA geht es für die Airbus-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 191,36 Euro abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Dr_Flash / Shutterstock.com,Selfiy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,74 -0,20% Airbus SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es zu Monatsbeginn abwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

