Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Großbestellung 17.07.2026 16:09:00

Airbus-Aktie schwächer: Air-China-Deal über 12,4 Milliarden Dollar verpufft an der Börse

Airbus-Aktie schwächer: Air-China-Deal über 12,4 Milliarden Dollar verpufft an der Börse

Airbus festigt mit Milliardenaufträgen seine Stellung auf dem chinesischen Flugzeugmarkt.

So bestellen die Fluggesellschaften Air China und Hainan Airlines beim weltgrößten Flugzeugbauer zahlreiche Großraum- und Schmalrumpf-Jets.

Airbus erhielt laut einer Mitteilung an die Börse in Shanghai einen Auftrag über 15 Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie 40 Maschinen der A320neo-Reihe für die Air-China-Tochter Shenzhen Airlines. Der Gesamtwert laut Listenpreisen beläuft sich demnach auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro). Hainan bestellte zudem 40 A329neos für rund 5,4 Milliarden Dollar. Bei großen Flugzeugbestellungen sind in der Regel deutliche Rabatte üblich.

Via XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise mit einem Minus von 0,84 Prozent auf 194,00 Euro.

/mis/men

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Selfiy / Shutterstock.com,AIRBUS S.A.S.,Airbus

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