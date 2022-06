Airbus-Aktie schwächer: Norwegen gibt Helikopter an Airbus-Tochter zurück

Wie die zuständige Behörde mitteilte, hat sie den Vertrag mit dem Unternehmen, das zu 62,5 Prozent Airbus gehört, beendet. Das Land will die bisher gelieferten Helikopter zurückgeben und fordert 5 Milliarden Kronen - umgerechnet etwa 491 Millionen Euro - an bisher gezahlten Geldern zurück, plus Zinsen und anderen Ausgaben.

Der Helikopter NH90 erfülle nicht die Erwartungen der Armee und werde dies niemals tun, heißt es in der Mitteilung. "Wir haben wiederholt versucht, die Probleme mit dem NH90 in Zusammenarbeit mit NHI zu lösen, aber mehr als 20 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrags haben wir immer noch keine Helikopter, die in der Lage sind, die Missionen auszuführen, für die sie angeschafft wurden, und NHI ist nicht in der Lage, uns realistische Lösungen anzubieten", sagte Gro Jaere, Leiter der norwegischen Behörde für die Beschaffung von Rüstungsgütern.

NHIndustries weist die Vorwürfe zurück und sieht keine rechtliche Basis für die Beendigung des Vertrags. "NHIndustries bekam keine Möglichkeit, die jüngsten Vorschläge zur Verbesserung der Verfügbarkeit des NH90 in Norwegen zu diskutieren und auf die spezifischen Wünsche einzugehen", teilte das Unternehmen mit. Neben Airbus ist die italienische Leonardo SpA zu 32 Prozent an NHIndustries beteiligt, Fokker hält 5,5 Prozent.

Via XETRA notiert die Airbus-Aktie zeitweise 1,77 Prozent tiefer bei 103,50 Euro.

Von Cristina Roca

OSLO (Dow Jones)