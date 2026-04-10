Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Auslieferungszahlen 10.04.2026 16:27:00

Airbus-Aktie sinkt: Auslieferungen steigen - Großaufträge treiben Orderbuch

Airbus-Aktie sinkt: Auslieferungen steigen - Großaufträge treiben Orderbuch

Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert.

Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs.

< Auf XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent auf 170,08 Euro p>DJG/sha/cbr

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