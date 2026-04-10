Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Auslieferungszahlen
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10.04.2026 16:27:00
Airbus-Aktie sinkt: Auslieferungen steigen - Großaufträge treiben Orderbuch
Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs. Airbus-Aktie zeitweise mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent auf 170,08 Euro p>DJG/sha/cbr< Auf XETRA zeigt sich die
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Bildquelle: Airbus
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