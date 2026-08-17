Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Medienbericht
|
17.08.2026 11:03:39
Airbus-Aktie stabil: Aerospacelab sichert sich wohl Großteil des Iris2-Auftrags - OHB beteiligt
Der im DAX gelistete Luft- und Raumfahrkonzern Airbus baut für Iris2 66 sogenannte Mil-Ka-Satelliten für militärische Satellitenkommunikation. Eutelsat, das im Konsortium von Iris2 für das LEO-Segment zuständig ist, habe den Auftrag an Airbus bestätigt, so das "HB". Airbus habe eine Anfrage mit Blick auf die Leo-Satelitten mit Verweis auf noch laufenden Verhandlungen nicht beantwortet.
Mit Blick auf die Aufträge für Aerospacelab und OHB schreibt das "HB" weiter, Ziel sei es, 2029 die ersten Satelliten in den Orbit zu bringen. Ein Jahr später sollen dann die ersten Regierungsbehörden in der EU Iris2 nutzen können, später dann auch Privatpersonen. Seit fast sechs Jahren arbeitet die EU-Kommission an dem Vorhaben. Iris2 soll Europa von Starlink, dem Satellitennetzwerk von Elon Musks SpaceX, unabhängig machen und ein für Militär oder Geheimdienste sicheres Internet aus dem All bieten.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent fester bei 215,45 Euro.
/mis
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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