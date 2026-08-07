Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Flugzeughersteller 07.08.2026 16:08:42

Airbus-Aktie steigt: Auslieferung von 67 Maschinen an 39 Kunden im Juli

Airbus-Aktie steigt: Auslieferung von 67 Maschinen an 39 Kunden im Juli

Airbus hat im Juli insgesamt 67 Maschinen an 39 Kunden ausgeliefert.

Damit wurden im ersten Halbjahr 418 Flugzeuge an 82 Kunden übergeben, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juli brutto 204 neue Aufträge.

Via XETRA steigt die Airbus-Aktie zeitweise 1,08 Prozent auf 214,80 Euro.

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