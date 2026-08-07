Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Flugzeughersteller
|
07.08.2026 16:08:42
Airbus-Aktie steigt: Auslieferung von 67 Maschinen an 39 Kunden im Juli
Damit wurden im ersten Halbjahr 418 Flugzeuge an 82 Kunden übergeben, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juli brutto 204 neue Aufträge. Via XETRA steigt die Airbus-Aktie zeitweise 1,08 Prozent auf 214,80 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Naiyyer / Shutterstock.com,Airbus
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