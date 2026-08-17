Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Medienbericht
|
17.08.2026 09:20:39
Airbus-Aktie steigt dennoch: Aerospacelab sichert sich wohl Großteil des Iris2-Auftrags - OHB beteiligt
Der im DAX gelistete Luft- und Raumfahrkonzern Airbus baut für Iris2 66 sogenannte Mil-Ka-Satelliten für militärische Satellitenkommunikation. Eutelsat, das im Konsortium von Iris2 für das LEO-Segment zuständig ist, habe den Auftrag an Airbus bestätigt, so das "HB". Airbus habe eine Anfrage mit Blick auf die Leo-Satelitten mit Verweis auf noch laufenden Verhandlungen nicht beantwortet.
Mit Blick auf die Aufträge für Aerospacelab und OHB schreibt das "HB" weiter, Ziel sei es, 2029 die ersten Satelliten in den Orbit zu bringen. Ein Jahr später sollen dann die ersten Regierungsbehörden in der EU Iris2 nutzen können, später dann auch Privatpersonen. Seit fast sechs Jahren arbeitet die EU-Kommission an dem Vorhaben. Iris2 soll Europa von Starlink, dem Satellitennetzwerk von Elon Musks SpaceX, unabhängig machen und ein für Militär oder Geheimdienste sicheres Internet aus dem All bieten.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent fester bei 215,90 Euro.
/mis
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|215,20
|0,12%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|53,50
|0,00%
|Eutelsat Communications (spons. ADRs)
|0,66
|-2,42%
|Eutelsat Communications
|2,12
|-1,07%
|OHB SE
|272,50
|5,42%
|SpaceX
|122,72
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.