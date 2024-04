Airbus-Aktie tiefer: Produktionshochlauf treibt Kosten nach oben - Chef mit Interesse an Spirit-Werken

p>Finanzchef Thomas Toepfer sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters, das Unternehmen stelle schon jetzt Personal ein, um bis 2026 eine Produktionsrate von 75 Maschinen des Typs A320neo pro Monat zu schaffen. "Natürlich treffen uns die Kosten jetzt, während wir erst dann von der höheren Effizienz profitieren, wenn wir ab 2026 und 2027 mit einer stabilen Rate produzieren."

Branchenkreisen zufolge lagen die Kosten zu Jahresbeginn im Zivilflugzeuggeschäft höher als geplant. Toepfer lehnte eine Stellungnahme dazu ab und sagte, die Kosten für den Hochlauf zahlten sich mit der Zeit aus. Airbus strebt an, bis 2026 auf eine monatliche Rate von 75 Maschinen zu kommen, das sind ungefähr 50 Prozent mehr als derzeit. Dazu sind Tausende zusätzliche Arbeitskräfte nötig, zwei neue Produktionslinien werden gebaut. Allein 2023 stellte Airbus 13.000 neue Mitarbeiter ein, davon 10.000 auf neu geschaffenen Stellen. "Warum? Weil wir nicht unsere eigenen Engpässe schaffen wollen in einem Lieferumfeld, das ohnehin herausfordernd ist", sagte Toepfer.

Im Rennen mit dem Erzrivalen Boeing hat Airbus derzeit die Nase vorn und fährt deswegen seine Produktion hoch. Einige Zulieferer haben sich jedoch skeptisch zu den Hochlaufplänen geäußert. Sie fürchten, auf den Kosten für die nötigen Investitionen sitzen zu bleiben, wenn die Geschäfte für die Branche wieder schlechter laufen. Toepfer sagte, Airbus werde auch weiterhin seine Lieferanten zu Investitionen anhalten. "Es gibt Unsicherheiten, und deswegen dürfen wir nicht übertreiben, aber wir müssen etwas Druck machen, damit Schwung in die Sache kommt. Es ist ein Balanceakt." Immerhin gäben die vollen Auftragsbücher bei Airbus Sicherheit.

Zwischenzeitlich verliert die Airbus-Aktie via XETRA 1,27 Prozent auf 162,20 Euro.

Airbus-Chef meldet Interesse an zwei Spirit-Werken an

Airbus-Chef Guillaume Faury hat bei einer Übernahme von Spirit AeroSystems durch Boeing Interesse an zwei Werken des Flugzeugzulieferers angemeldet.

Faury sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei nicht unwahrscheinlich, dass der europäische Flugzeugbauer dann die Werke im US-amerikanischen Kinston und im nordirischen Belfast mit zusammen 4000 Mitarbeitern übernähme, die für Airbus Teile der Flügel und des Rumpfs produzieren. "Es gibt nicht viele Unternehmen auf der Welt, die gute Eigentümer dafür wären", sagte der Franzose. Eine Übernahme der Werke durch Airbus sei eine der Möglichkeiten, und keine unwahrscheinliche - aber nicht die einzige, fügte er hinzu.

Airbus-Erzrivale Boeing hatte Anfang März überraschend angekündigt, seine ehemalige Tochter Spirit AeroSystems wieder zurückzukaufen. Die Amerikaner ziehen damit die Konsequenzen aus einem Zwischenfall Anfang Januar, bei dem während eines Fluges von Alaska Airlines ein Teil der Kabinenwand aus einer Boeing 737 MAX-9 herausgefallen war. Dieses Teil wird von Spirit zugeliefert. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass vier Schrauben nicht angezogen worden waren.

Spirit macht mit Airbus etwa ein Fünftel seines Umsatzes. In dem Werk in Kinston werden Rumpfteile für das Langstreckenmodell Airbus A350 sowie ein Kohlefaser-Holm für den Flügel hergestellt. In Belfast baut Spirit die Flügel für den kleinen Airbus A220, den der deutsch-französische Konzern von der kanadischen Bombardier 2018 für einen symbolischen Euro übernommen hatte. Die beiden Werke schreiben Branchenkreisen zufolge rote Zahlen - was die Frage aufwirft, wieviel Airbus dafür bezahlen müsste. Faury verwies auf ein vereinbartes Mitspracherecht bei einem Eigentümerwechsel. "Wir haben ein Wörtchen mitzureden, und es gibt Kartellgesetze. Das gibt uns Gesprächsstoff." Airbus habe aber keine Eile.

Faury deutete an, dass Airbus von der Ankündigung von Boeing überrascht worden sei. "Einige Monate, vielleicht einige Wochen vorher hatte ich nicht den Eindruck, dass sie Spirit zurückkaufen wollen." Jetzt müsse man darauf reagieren. "Aber wird müssen mehr über ihre Absichten wissen, wie und wie schnell sie das machen wollen." Boeing wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Paris (Reuters)