Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Regierungsauftrag
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31.03.2026 09:30:00
Airbus-Aktie trotzdem in Rot: Neuer Auftrag aus Kanada im Fokus
Die CC-330 Husky basiert auf dem Mehrzweck-Tanker-Transporter A330 MRTT von Airbus. MRTT steht für "multi-role tanker transport". Das Flugzeug ermöglicht der kanadischen Luftwaffe auf Langstrecken die Betankung von Flugzeugen in der Luft. Es dient zudem als strategische Transportplattform für Truppen, Fracht und medizinische Evakuierungen.
Die Investitionen tragen dazu bei, dass Kanada das NATO-Ziel für Verteidigungsausgaben erreicht. Ottawa hatte die 2-Prozent-Vorgabe des Bündnisses jahrelang verfehlt, hat das Ziel nach eigenen Angaben nun aber erreicht. Dies ist unter anderem großen Beschaffungsprogrammen wie der CC-330-Husky-Flotte zu verdanken.
Laut der Defence Investment Agency könnten die drei Verträge direkt bis zu 720 Arbeitsplätze in den Provinzen Quebec, Ontario und Alberta schaffen. Zudem würden sie jährlich 90 Millionen kanadische Dollar zum Bruttoinlandsprodukt Kanadas beisteuern. Die Investitionen sind Teil der umfassenderen Bemühungen Kanadas, seine Rüstungsindustrie wieder aufzubauen.
Im XETRA-Handel am Dienstag verliert die Airbus-Aktie zeitweise 0,85 Prozent auf 157,84 Euro.
DJG/DJN/sha/cln
DOW JONES
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