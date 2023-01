Airbus-Aktie verliert: Jefferies senkt Kursziel für Airbus - Air France-KLM bestellt bei Airbus weitere Passagier- und Frachtjets

Der wohl ziemlich konservative Ausblick dürfte den Aktien kaum helfen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte Februar. Sie kappte ihre Ergebnisschätzungen für den Flugzeugbauer Airbus bis 2025 um bis zu zwölf Prozent.

Air France-KLM bestellt bei Airbus weitere Passagier- und Frachtjets

Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM erneuert ihre Flotte mit weiteren Großraumjets von Airbus. Der Auftrag umfasst vier Frachtflugzeuge vom neuen Typ A350F und drei Passagierjets vom Typ A350-900, wie Air France-KLM am Freitag in Paris mitteilte. Die Frachter sollen bei dem KLM-Ableger Martinair zum Einsatz kommen und dort ältere Jumbos von Typ Boeing 747F ersetzen. Zuvor hatte der Konzern bereits vier Frachter des Typs für Air France bestellt. Für die französische Fluglinie sind nun auch die drei A350-Passagierjets bestimmt. Damit erwartet Air France den Angaben zufolge nun insgesamt 41 Jets der Reihe.

Die Airbus-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,61 Prozent auf 116,36 Euro, während die Air France-KLM-Aktie an der EURONEXT Paris 0,37 Prozent auf 1,613 Euro verliert. NEW YORK (dpa-AFX Broker) / PARIS/TOULOUSE (dpa-AFX)