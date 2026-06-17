Airbus-Aktie zieht an: Hamburger Hafen reagiert auf steigenden Logistikbedarf

Im Hamburger Hafen ist eine Fläche für Flugzeugsegmente des Herstellers Airbus erweitert worden.

Die Kapazität ist verdoppelt worden, wie der Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG ( HHLA ) mitteilte. Es gebe auf dem Containerterminal Tollerort nun Platz für 20 Airbus -Segmente. Die Fläche sei vergrößert worden, weil der Bedarf gestiegen sei.

Die HHLA teilt weiter mit, dass seit 2008 vormontierte Segmente aus dem nahe gelegenen Airbus-Werk auf dem Terminal zwischengelagert werden. Die chinesische Reederei Cosco transportiert die Segmente zur Endmontage nach Tianjin in China, wo Airbus ein Werk betreibt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent fester bei 187,34 Euro.

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HAMBURG (dpa-AFX)