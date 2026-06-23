Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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23.06.2026 12:19:28
Airbus and Leonardo call for European space champion to take on SpaceX
Brussels urged to approve three-way merger with Thales, as groups prepare EU filingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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