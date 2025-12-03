XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 07:49:02

Airbus Backs FY25 Adj. EBIT View, Cuts Commercial Aircraft Delivery Target

(RTTNews) - Aerospace major Airbus SE (EADSY.PK, EADSF.PK, AIR.PA) on Wednesday maintained its financial guidance for fiscal 2025, but trimmed its commercial aircraft delivery target. The company attributed the downward revision to a recent supplier quality issue on fuselage panels impacting its A320 Family delivery flow.

For the year, the company continues to expect an EBIT Adjusted of around 7.0 billion euros and Free Cash Flow before Customer Financing of around 4.5 billion euros.

Further, the company now projects around 790 commercial aircraft deliveries in 2025, compared to previous target of around 820 aircraft deliveries.

Airbus plans to release commercial aircraft orders and deliveries for the month of November on December 5.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:58 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- DAX mit Mini-Plus erwartet -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben vor der Brust. An den Aktienmärkten in Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen