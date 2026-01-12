Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
12.01.2026 13:19:00
Airbus baut mehrere hundert Oneweb-Satelliten
Airbus soll 340 Satelliten für die Oneweb-Konstellation bauen. Die neuen Satelliten sollen die der ersten Generation nach und nach ersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Paris in Grün: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
09.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|10:03
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:03
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|215,90
|0,61%