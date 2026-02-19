Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
19.02.2026 09:30:00
Airbus beschwert sich über Lieferverzögerung bei A320-Triebwerken
Nach Qualitätsproblemen im Vorjahr will Airbus 2026 mehr Jets ausliefern als je zuvor. Könnte sein, dass der Flugzeughersteller die Rechnung ohne einen wichtigen Zulieferer macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
