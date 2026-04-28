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28.04.2026 18:04:41

Airbus bestätigt trotz schwachem Jahresauftakt Prognose

DOW JONES--Airbus hat im ersten Quartal 2026 weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern konnte wegen fehlender Triebwerke weniger Flugzeuge ausliefern. Dagegen verbuchte die Sparte Defence und Space eine starke Leistung. Der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte die Jahresprognose.

"Das Geschäftsumfeld bleibt dynamisch und komplex", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. "Wir beobachten aufmerksam die möglichen Auswirkungen der sich rasch verändernden Lage im Nahen Osten."

In den drei Monaten von Januar bis März sank der Konzernumsatz um 7 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. In der Sparte Defence stiegen die Einnahmen derweil um 7 Prozent auf 2,80 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) brach um 52 Prozent auf 300 Millionen Euro ein. Der Nettogewinn lag mit 586 Millionen Euro um mehr als ein Viertel unter dem Vorjahreszeitraum, je Aktie verdiente der im DAX notierte Konzern 0,74 Euro nach 1,01 Euro.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro an, gegenüber 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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