Airbus bestellt Matthieu Louvot zum CEO von Helicopters

DOW JONES--Die Hubschraubersparte von Airbus bekommt einen neuen Chef. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat Matthieu Louvot mit Wirkung zum 1. April zum CEO von Airbus Helicopters bestellt. Louvot hat seit Januar 2024 die Position des Executive Vice-President Strategy bei dem Konzern inne. Er tritt die Nachfolge von Bruno Even an, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt, wie Airbus mitteilte.

Louvot begann seine Karriere der Mitteilung zufolge in der französischen Verwaltung, unter anderem als Berater für Industriefragen im französischen Präsidialamt. 2010 kam er zu Airbus Helicopters, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 05:42 ET (10:42 GMT)

