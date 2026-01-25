Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
25.01.2026 13:16:28
Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
‘The industrial landscape in which we operate is sown with difficulties,’ says Guillaume FauryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26