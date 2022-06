Airbus-Chef rechnet bis ins kommende Jahr mit Lieferkettenproblemen

Berlin (Reuters) - Airbus-Chef Guillaume Faury rechnet bis ins kommende Jahr mit Engpässen in der Lieferkette.

Mit einer Besserung sei ab Mitte kommenden Jahres zu rechnen, sagte er am Donnerstag am Rande der Luftfahrtausstellung ILA in Berlin, "aber keiner weiß das, ich habe keine Glaskugel". In der Vergangenheit hätten Krisen zumeist zwölf bis 18 Monate gedauert.

Boeing-Chef Dave Calhoun hatte am Mittwoch erklärt, er rechne damit, dass die Probleme noch bis Ende 2023 anhielten. Dabei gehe auch um einem Mangel an Arbeitskräften bei kleinen und mittelgroßen Zulieferern. Boeing habe eine große und komplizierte Lieferkette. Der Konzern hatte im Mai mitgeteilt, die Produktion seiner 737-Maschinen sei durch Engpässe bei Kabelanschlüssen eingeschränkt. Einige Boeing-Kunden seien zudem zur Streichung von Flügen gezwungen gewesen, weil es an Personal für die Erholung nach der Pandemie gefehlt habe.