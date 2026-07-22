Airbus erhält Auftrag über 10 A220-300s von BermudAir

Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus hat bei der Farnborough International Airshow einen Auftrag von BermudAir erhalten. Wie Airbus mitteilte, hat die Airline 10 Exemplare der A220-300 bestellt. Nach Konzernangeben war die Bestellung bereits im Orderbuch für das erste Halbjahr vorhanden, werde nun aber während der Luftfahrtmesse veröffentlicht.

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July 22, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)