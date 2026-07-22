Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|
22.07.2026 15:02:40
Airbus erhält Auftrag über 10 A220-300s von BermudAir
Von Mauro Orru
DOW JONES--Airbus hat bei der Farnborough International Airshow einen Auftrag von BermudAir erhalten. Wie Airbus mitteilte, hat die Airline 10 Exemplare der A220-300 bestellt. Nach Konzernangeben war die Bestellung bereits im Orderbuch für das erste Halbjahr vorhanden, werde nun aber während der Luftfahrtmesse veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Airbus Group NV Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,05
|-1,98%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|50,50
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.