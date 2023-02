Airbus erhält Auftrag über 250 Flugzeug von Air India

Von Benjamin Katz

PARIS (Dow Jones)--Der wohl größte Deal der Luftfahrtgeschichte nimmt Formen an. Air India hat 250 Maschinen bei Airbus bestellt, wie die Airline mitteilte. Es wird erwartet, dass die Fluglinie ebenso viele Maschinen bei Boeing ordert. Am Wochenende hatte es entsprechende Presseberichte gegeben. Air India will Airbus 210 Schmalrumpfflugzeuge und 40 Großraumflieger des Typs A350 abnehmen.

