Airbus erhält Eurofighter-Bestellung über 2,04 Mrd EUR aus Spanien

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat von Spanien im Rahmen eines größeren Auftrags durch eine Nato-Agentur eine Bestellung über 20 Eurofighter erhalten, mit der die spanische Luftfahrtflotte modernisiert werden soll. Wie Airbus mitteilte, hat der europäische Flugzeughersteller einen 2,043 Milliarden Euro schweren Vertrag mit der Nato-Agentur NETMA (Nato Eurofighter and Tornado Management Agency) abgeschlossen über die Lieferung von 20 Eurofighter-Jets an das Nato-Mitglied Spanien. Der Auftrag umfasst die Lieferung einer Flotte von 16 einsitzigen und vier zweisitzigen Kampfflugzeugen, mit der die F-18-Flotte der spanischen Luftwaffe auf den Kanarischen Inseln ersetzt werden soll. Neben den Flugzeugen und Triebwerken umfasst der Auftrag einen Simulator und die erforderlichen Support-Services.

Die erste Auslieferung ist für 2026 geplant. Damit wächst die spanische Eurofighter-Flotte auf 90 Flugzeuge. Die spanischen Luftstreitkräfte betreiben den Eurofighter an den Luftwaffenstützpunkten in Moron und Albacete. Madrid will einen dritten Stützpunkt, Gando auf den Kanarischen Inseln, mit Eurofightern ausstatten.

Der spanische Eurofighter soll am spanischen Airbus-Standort in Getafe montiert, getestet und ausgeliefert werden.

Eurofighter ist laut Mitteilung das größte europäische Verteidigungsprogramm, an dem das Vereinigte Königreich, Spanien, Deutschland und Italien beteiligt sind. Bis dato seien im Rahmen des Eurofighter-Programms 681 Flugzeuge an neun Länder weltweit verkauft worden.

June 23, 2022 09:50 ET (13:50 GMT)