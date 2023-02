Airbus: Europäisches Servicemodul hat Ziele übererfüllt

BREMEN (dpa-AFX) - Ein wichtiges Element des Raumschiffs "Orion" hat bei einem Flug um den Mond nach Angaben des Raumfahrtunternehmens Airbus gut funktioniert. Das sogenannte europäische Servicemodul (ESM) habe seine Ziele während der Mission "Artemis 1" übererfüllt, sagte Marc Steckling, Leiter von Space-Exploration bei Airbus, am Donnerstag in Bremen. Steckling zufolge erzeugten die Solarzellen des ESM 15 Prozent mehr elektrische Energie als erwartet. Zudem sei rund 20 Prozent weniger Treibstoff als geplant verbraucht worden.

Airbus baut an dem Standort in Bremen zurzeit drei ESM zusammen. Zwei wurden bereits ausgeliefert. Das Modul hat mehrere wichtige Funktionen: Es ist das Hauptantriebsystem des Raumschiffs, versorgt die Besatzung mit Wasser und Sauerstoff, erzeugt und verteilt Strom und regelt zeitweise die Temperatur an Bord./lkm/DP/mis