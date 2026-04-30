Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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30.04.2026 05:45:26
Airbus extends China winning streak with US$21.4 billion order
The European manufacturer is the biggest supplier to the Asian nationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Airbus SE
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