Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
30.07.2026 16:37:00
Airbus fliegt in 24 Stunden nonstop von Australien nach Frankreich
Airbus will künftig eine Langstreckenversion des A350-1000 vermarkten. Auf einem Testflug hat die Maschine ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.07.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|DAX aktuell: DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
30.07.26