Airbus Group NV Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Airbus Group NV Un präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,52 Prozent auf 20,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbus Group NV Un 20,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at