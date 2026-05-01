Airbus Group NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Airbus Group NV Un hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,85 Prozent auf 14,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at