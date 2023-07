Airbus Group NV Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Airbus Group NV Un ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Airbus Group NV Un die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Airbus Group NV Un 17,48 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,431 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 17,66 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at