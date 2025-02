Airbus hält Wasserstoff-Flugzeug erst später für realistisch

TOULOUSE (dpa-AFX) - Airbus-Chef (Airbus SE (ex EADS)) Guillaume Faury will seine Pläne für ein Wasserstoff-Flugzeug trotz technischer Hürden weiter vorantreiben. Das Projekt bleibe zentrales Element für eine dekarbonisierte Zukunft der Branche, sagte der Manager bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Toulouse. Allerdings liege die Wasserstoffwirtschaft fünf bis zehn Jahre hinter dem zurück, was Airbus bei Ankündigung seiner Wasserstoff-Strategie im Jahr 2020 angenommen habe. Immer wieder hatte Faury ein Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Technik für das Jahr 2035 als Ziel genannt. Dieser Zeitplan sei vom Tisch, räumte er nun ein.

Klar ist für ihn jedoch: "Ein Wasserstoff-Flugzeug ist technisch machbar." Allerdings brauche man als Hersteller auch eine wirtschaftliche Verlässlichkeit. Mit Blick auf die konkrete Technik ist Airbus jedoch einen Schritt weiter. Der Konzern setzt auf eine Brennstoffzelle, die mithilfe von Wasserstoff Strom erzeugt. Dieser treibt dann wiederum das Flugzeug an. Verworfen wird damit die Alternative, bei der eine Gasturbine Wasserstoff auf ähnliche Weise verbrennt, wie es bei herkömmlichen Düsenflugzeugen mit Kerosin geschieht./stw/jha/