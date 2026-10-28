Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
28.10.2026 18:13:11
Airbus holds annual targets, bets on year-end delivery surge
The planemaker will need a record Q4 to hit its goalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Airbus SE
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,30
|1,08%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|49,00
|1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.