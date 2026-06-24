Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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24.06.2026 16:07:36
Airbus Is Ordered to Inspect 16 Jets After Cracks Are Found in Wings
The European Union’s chief aviation regulator ordered five A380 superjumbo jets to be grounded immediately.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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