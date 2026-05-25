Qantas Airways Aktie
WKN: 896435 / ISIN: AU000000QAN2
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25.05.2026 08:49:39
Airbus kämpft weiter mit Lieferproblemen - Qantas bekommt Flugzeuge später
TOULOUSE/SYDNEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hadert weiter mit Lieferschwierigkeiten. Die australische Fluggesellschaft Qantas (Qantas Airways) wird nun die ersten Maschinen der bestellten 12 angepassten Langstreckenflieger vom Typ A350 erst ab April 2027 erhalten, wie Airbus am Montag mitteilte. Qantas hatte mit einer Lieferung Ende 2026 gerechnet. Airbus sprach von Problemen in der Lieferkette, ohne konkreter zu werden. Qantas will mit den Fliegern der Europäer vor allem Non-Stop-Flüge auf der Ultra-Langstrecke zwischen Sydney und New York sowie London anbieten. Der zuletzt für Mitte 2027 geplante Start der Verbindungen könnte sich nun weiter verzögern. Vorher sind monatelange Testflüge üblich./men/tih
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15.04.26
|Hohe Treibstoffpreise: Australische Airlines reduzieren Inlandsflüge (dpa-AFX)
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