Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Sieben Monate 2025 08.08.2025 14:00:00

Airbus legt Juli-Auslieferungszahlen vor - Airbus-Aktie im Plus

Airbus legt Juli-Auslieferungszahlen vor - Airbus-Aktie im Plus

Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert.

In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,63 Prozent höher bei 178,54 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Airbus-Aktie tiefer: Starkes Quartal bei Airbus - Analystenerwartungen jedoch verfehlt
Airbus-Aktie höher: Starke Auslieferungszahlen im Juni stützen
Airbus-Aktie höher: Spirit AeroSystems erhält Unterstützung über 94 Millionen Dollar

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

12:09 Airbus Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 178,36 0,72% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 44,20 -0,90% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

