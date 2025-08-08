Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Sieben Monate 2025
|
08.08.2025 14:00:00
Airbus legt Juli-Auslieferungszahlen vor - Airbus-Aktie im Plus
In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.
Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,63 Prozent höher bei 178,54 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Airbus SE
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
