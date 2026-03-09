Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

09.03.2026 18:07:39

Airbus liefert im Februar mehr Flugzeuge aus

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) dreht bei den Auslieferungen kurz nach Jahresbeginn wie üblich nur langsam auf. Im Februar fanden 35 neue Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montagabend in Toulouse mitteilte. Das waren zwar fast doppelt so viele wie die 19 Jets vom Januar. Um im Gesamtjahr auf die geplante Rekordzahl von 870 Maschinen zu kommen, müsste Airbus pro Monat im Schnitt jedoch 72,5 Flugzeuge ausliefern. Üblicherweise ziehen die Zahlen gegen Jahresende deutlich an.

In den vergangenen Jahren hatte Airbus mit herben Engpässen bei seinen Zulieferern zu kämpfen. Besonders die Triebwerkshersteller kamen mit der Produktion kaum hinterher. Im Februar gab Airbus-Chef Guillaume Faury vor allem dem US-amerikanischen Antriebsbauer Pratt & Whitney die Schuld daran, dass Airbus die Jetproduktion im laufenden Jahr nicht stärker hochfahren kann.

An Aufträgen fehlt es Airbus jedenfalls nicht. Zum Jahreswechsel saß der Konzern auf Bestellungen über 8.754 Verkehrsflugzeuge. Dies entsprach rechnerisch einer Auslastung von rund zehn Jahren. Im Februar sammelte der Konzern neue Bestellungen über 28 Maschinen ein und musste keine Stornierungen hinnehmen. Konkurrent Boeing will seine Februar-Zahlen an diesem Dienstag (10. März) veröffentlichen./stw/mis

09.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
09.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
03.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
