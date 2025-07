Airbus liefert im Juni 63 Flugzeuge aus

DOW JONES--Der Flugzeughersteller Airbus hat im Juni 63 Flugzeuge an 35 Kunden übergeben. Damit lag die Zahl der Auslieferungen im ersten Halbjahr 2025 bei 306 Maschinen, die an 65 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Außerdem erhielt Airbus im vergangenen Monat brutto 203 Bestellungen. Unter anderem zog Airbus einen Großauftrag von Vietjet über 100 Flugzeuge an Land.

July 08, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)