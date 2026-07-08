Airbus liefert im Juni 89 Maschinen aus und erhält 71 Aufträge

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni insgesamt 89 Maschinen an 49 Kunden ausgeliefert. Damit wurden im ersten Halbjahr 351 Flugzeuge an 77 Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juni brutto 71 neue Aufträge.

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July 08, 2026 12:53 ET (16:53 GMT)