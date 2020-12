Airbus liefert im November 64 Flugzeuge aus - Keine Neu-Aufträge

Insgesamt übergab der Boeing -Konkurrent damit in diesem Jahr 447 Maschinen an seine Kunden. Neue Aufträge gingen im vergangen Monat nicht ein. Die Nettobestellungen in diesem Jahr summierten sich zum 30. November auf 297 Flugzeuge. Insgesamt hat Airbus noch Aufträge für 7.302 Maschinen in den Büchern - davon fast 6.000 für Flugzeuge aus der A320-Familie.

