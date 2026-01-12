Airbus liefert im vergangenen Jahr 793 Verkehrsflugzeuge aus

DOW JONES--Airbus hat im vergangenen Jahr sein Anfang Dezember gesenktes Auslieferungsziel von rund 790 Verkehrsflugzeugen erfüllt. Wie der Konzern mitteilte, stiegen die Auslieferungen 2025 um 4 Prozent zum Vorjahr auf 793 Maschinen.

Der Boeing-Konkurrent hatte zuletzt mit Qualitätsproblemen bei den Rumpfverkleidungen einiger A320-Maschinen zu kämpfen und musste deshalb das Ziel für die im Jahr 2025 angestrebten Auslieferungen von zuvor 820 Maschinen auf rund 790 Flugzeuge senken. Das Problem betraf die Dicke der Verkleidungen, die sich über dem Cockpit und an beiden Seiten der rechten und linken Vordertüren der Maschinen befinden, und war Anfang Dezember bereits behoben. In den Jahren zuvor hatten Engpässe bei Triebwerken und Kabinenausstattungen die termingerechte Montage und Auslieferung von Flugzeugen an Kunden erschwert.

Airbus verbuchte 2025 brutto 1.000 Neubestellungen, netto waren es 889 Das Jahr schloss der Konzern mit einem Orderbuch von 8.754 Verkehrsflugzeugen ab.

January 12, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)