Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
12.01.2026 17:55:40
Airbus liefert im vergangenen Jahr 793 Verkehrsflugzeuge aus
DOW JONES--Airbus hat im vergangenen Jahr sein Anfang Dezember gesenktes Auslieferungsziel von rund 790 Verkehrsflugzeugen erfüllt. Wie der Konzern mitteilte, stiegen die Auslieferungen 2025 um 4 Prozent zum Vorjahr auf 793 Maschinen.
Der Boeing-Konkurrent hatte zuletzt mit Qualitätsproblemen bei den Rumpfverkleidungen einiger A320-Maschinen zu kämpfen und musste deshalb das Ziel für die im Jahr 2025 angestrebten Auslieferungen von zuvor 820 Maschinen auf rund 790 Flugzeuge senken. Das Problem betraf die Dicke der Verkleidungen, die sich über dem Cockpit und an beiden Seiten der rechten und linken Vordertüren der Maschinen befinden, und war Anfang Dezember bereits behoben. In den Jahren zuvor hatten Engpässe bei Triebwerken und Kabinenausstattungen die termingerechte Montage und Auslieferung von Flugzeugen an Kunden erschwert.
Airbus verbuchte 2025 brutto 1.000 Neubestellungen, netto waren es 889 Das Jahr schloss der Konzern mit einem Orderbuch von 8.754 Verkehrsflugzeugen ab.
(Mitarbeit: Stefanie Haxel)
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
18:00
|ROUNDUP: Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus (dpa-AFX)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:55
|Airbus liefert im vergangenen Jahr 793 Verkehrsflugzeuge aus (Dow Jones)
|
15:58
|Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
10:52
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold an Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|216,00
|0,65%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|53,50
|0,94%