Airbus mandatiert Goldman für Gespräche mit Thales und Leonardo - Agentur

DOW JONES--Airbus treibt die Pläne zum Aufbau einer neuen europäischen Weltraum- und Satellitenunternehmens zusammen mit Thales aus Frankreich und Leonardo aus Italien einem Agenturbericht zufolge voran. Der Konzern habe Goldman Sachs mandatiert, um bei der Umsetzung eines solchen Projekts zu helfen, berichtet Bloomberg. Die Unternehmen wollen sich eine bessere Wettbewerbsposition gegen Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk verschaffen.

Die Gespräche der drei Konzerne seien in einem frühen Stadium, so die Agentur weiter. Leonardo habe Bank of America mandatiert, Thales lasse sich ebenfalls beraten. Die Unternehmen sprechen laut Bloomberg über Themen wie Komplexität, regulatorische Hürden und Kartellfragen.

Vertreter von Airbus, Leonardo, Goldman und Bank of America lehnten gegenüber Bloomberg Stellungnahmen ab. Thales bekräftigte, dass frühe Diskussionen stattfänden, ohne etwas zu den Beratern zu sagen.

February 04, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)