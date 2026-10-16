Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Order erhalten
|
16.10.2026 13:11:00
Airbus meldet neuen Großauftrag – Aktie im Plus
Airbus hat einen Großauftrag von der Aviation Capital Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Aviation Capital 75 Maschinen des Typs A320neo fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 198,14 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Airbus
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Airbus Group NV Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,10
|1,10%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|49,20
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.