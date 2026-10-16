Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Order erhalten 16.10.2026 13:11:00

Airbus meldet neuen Großauftrag – Aktie im Plus

Airbus meldet neuen Großauftrag – Aktie im Plus

Airbus erhält einen Festauftrag über 75 Flugzeuge des Typs A320neo von der Aviation Capital Group.

Airbus hat einen Großauftrag von der Aviation Capital Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Aviation Capital 75 Maschinen des Typs A320neo fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 198,14 Euro.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Airbus

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