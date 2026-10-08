Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auftrag 08.10.2026 12:37:00

Airbus mit neuem Auftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Minus

Airbus mit neuem Auftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Minus

Airbus hat einen Festauftrag von Biman Bangladesh Airlines über zehn Flugzeuge erhalten. Die Bestellung umfasst vier A350-900 und sechs A321neo.

Biman Bangladesh Airlines hat Airbus Festaufträge für zehn Flugzeuge erteilt, um die eigene Flotte zu erweitern. Wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte, umfasst die Bestellung vier Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie sechs Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht. Die Flugzeuge sollen für Verbindungen nach Nordamerika sowie zu wichtigen Zielen in Europa und im Nahen Osten eingesetzt werden.

Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,22 Prozent auf 185,12 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbus-Aktie leichter: Rumänien ordert zwölf Militärhelikopter
A321neo-Mängel belasten Airbus-Aktie
Airbus-Aktie im Fokus: Eutelsat-Order über 229 Satelliten

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 185,28 -1,12% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 46,00 -1,29% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen