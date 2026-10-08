Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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08.10.2026 12:37:00
Airbus mit neuem Auftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Minus
Biman Bangladesh Airlines hat Airbus Festaufträge für zehn Flugzeuge erteilt, um die eigene Flotte zu erweitern. Wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte, umfasst die Bestellung vier Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie sechs Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht. Die Flugzeuge sollen für Verbindungen nach Nordamerika sowie zu wichtigen Zielen in Europa und im Nahen Osten eingesetzt werden. Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,22 Prozent auf 185,12 Euro.
DOW JONES
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