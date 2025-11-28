Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern

DOW JONES--Airbus hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt. Eine Untersuchung eines jüngsten Zwischenfalls mit einer A320 habe ergeben, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könnten, die wichtig für die Flugsteuerung seien. Der Konzern hat nach eigenen Angaben eine Reihe von derzeit in Dienst befindlichen Flugzeugen der A320-Familie identifiziert, die betroffen sein könnten. Man arbeite mit den Luftfahrtbehörden zusammen, um den verfügbaren Software- und/oder Hardwareschutz zu implementieren.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, entschuldigt sich Airbus für betriebliche Störungen, die Passagiere und Kunden betreffen. Sicherheit habe oberste Priorität.

November 28, 2025 12:53 ET (17:53 GMT)