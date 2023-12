Airbus muss für Jahresziel im Dezember noch fast 100 Jets ausliefern

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) muss sich bei seinen Jet-Auslieferungen im Dezember deutlich sputen. Im Weihnachtsmonat müssen noch 97 Verkehrsflugzeuge den Weg zu ihren Käufern finden, damit der Hersteller sein Jahresziel von 720 Maschinen erreicht. Im November lieferte der Dax-Konzern (DAX 40) 64 Flugzeuge aus und damit sieben weniger als im Oktober, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Nach den ersten elf Monaten summieren sich die Auslieferungen damit auf 623 Maschinen.

Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. So versucht das Management, kurz vor Toresschluss seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im Dezember 2022 hatte der Hersteller 98 Maschinen an seine Kunden übergeben. Dennoch hatte Airbus-Chef Guillaume Faury sein bereits gekapptes Auslieferungsziel für 2022 wegen gravierender Engpässe in den Lieferketten streichen müssen.

An Bestellungen mangelt es Airbus weiterhin nicht. Im November holte der Hersteller Aufträge über 113 Flugzeuge herein, musste aber auch 52 Stornierungen hinnehmen./stw/ngu/jha/